LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: tutto pronto per la prima manche, Bassino e Brignone puntato al successo (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SAALBACH DALLE 10.30 9.05 Dopo la splendida vittoria di ieri nello slalom, Mikaela Shiffrin cercherà il bis, rincorrendo la vittoria numero 70 della sua carriera. 9.00 Buongiorno e benvenuti a Jasna, tra 30 minuti esatti sarà di scena il Gigante che chiuderà il programma sulla pista slovacca La cronaca della gara di ieri – La classifica generale della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Jasna (Slovacchia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata Luková-Priehyba dalle ore 9.30 andrà in scena la prima manche ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DI SAALBACH DALLE 10.30 9.05 Dopo la splendida vittoria di ieri nello slalom, Mikaela Shiffrin cercherà il bis, rincorrendo la vittoria numero 70 della sua carriera. 9.00 Buongiorno e benvenuti a, tra 30 minuti esatti sarà di scena ilche chiuderà il programma sulla pista slovacca La cronaca della gara di ieri – La classifica generale della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alladeldi(Slovacchia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2020-2021. Sulla pista denominata Luková-Priehyba dalle ore 9.30 andrà in scena la...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: tutto pronto per la prima manche, #Bassino e #Brignone puntato al succe… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Saalbach in DIRETTA: occasione per Christof Innerhofer - #alpino #SuperG #Saalbach #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 50 km Mondiali in DIRETTA: Bolshunov contro tutti ma occhio a Niskanen - #fondo #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Saalbach in DIRETTA: occasione per Christof Innerhofer - #alpino #SuperG #Saalbach #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino si gioca la Coppa del Mondo di specialità - #alpino… -