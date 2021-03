LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino vince la Coppa di gigante, Vlhova a -36 da Gut-Behrami (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DI Coppa DEL MONDO DI gigante: Marta Bassino vince CON UNA GARA D’ANTICIPO! LA CLASSIFICA GENERALE DI Coppa DEL MONDO: Vlhova A -36 DA GUT-Behrami! 13.34 Si chiude qui, dunque, il fine settimana di Jasna. Si tornerà in azione ad Are per due slalom che, vista la classifica, potrebbero davvero provocare la fuga di Petra Vlhova. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata. 13.33 CLASSIFICA gigante Jasna 1 Petra Vlhova Svk 2:16.66 2 Alice Robinson Nze a 16 centesimi 3 Mikaela Shiffrin USA a 374 ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DIDEL MONDO DICON UNA GARA D’ANTICIPO! LA CLASSIFICA GENERALE DIDEL MONDO:A -36 DA GUT-! 13.34 Si chiude qui, dunque, il fine settimana di. Si tornerà in azione ad Are per due slalom che, vista la classifica, potrebbero davvero provocare la fuga di Petra. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata. 13.33 CLASSIFICA1 PetraSvk 2:16.66 2 Alice Robinson Nze a 16 centesimi 3 Mikaela Shiffrin USA a 374 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino fa sua la Coppa! Vlhova vince davanti a Robinson e Shiffrin - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Saalbach in DIRETTA: Odermatt domina e avvicina Pinturault nella Generale! Tonetti mai così… - ZetatielleM : Madame in gara a #Sanremo2021 con il brano 'Voce'. A Zetatielle Magazine spiega com'è nato. La cantante ha vinto il… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino è quinta, Coppa del Mondo ad un passo! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: inizia la seconda manche, Shiffrin sfida Vlhova, Bassino vuole la Coppa -