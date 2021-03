LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino si gioca la Coppa del Mondo di specialità (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della gara di ieri – La classifica generale della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Jasna (Slovacchia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata Luková-Priehyba dalle ore 9.30 andrà in scena la prima manche del penultimo Gigante della stagione (la seconda sarà alle ore 12.30) che andrà a consegnare 100 pesantissimi punti per le due classifiche generali. In quella che assegna la Sfera di Cristallo troviamo sempre al comando Lara Gut-Behrami con 1227 punti, ma grazie al secondo posto di ieri in slalom, Petra Vlhova si è riportata sotto a 1120, quindi ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della gara di ieri – La classifica generale delladelBuongiorno e benvenuti alladeldi(Slovacchia) valevole per ladeldi scifemminile 2020-2021. Sulla pista denominata Luková-Priehyba dalle ore 9.30 andrà in scena la prima manche del penultimodella stagione (la seconda sarà alle ore 12.30) che andrà a consegnare 100 pesantissimi punti per le due classifiche generali. In quella che assegna la Sfera di Cristallo troviamo sempre al comando Lara Gut-Behrami con 1227 punti, ma grazie al secondo posto di ieri in slalom, Petra Vlhova si è riportata sotto a 1120, quindi ...

