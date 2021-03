LIVE Sci alpino, Gigante Jasna in DIRETTA: Marta Bassino è quinta, Coppa del Mondo ad un passo! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SAALBACH DALLE 10.30 10.02 La slovena Ana Bucik parte bene ma lascia un secondo nel solo secondo tratto. Nel muro si difende e conclude in 15a posizione a 1.87. 10.00 La statunitense Nina O’Brien è efficace in vetta con soli 26 centesimi e 59 prima del muro. Recupera ben 13 centesimi a Shiffrin nel tratto più duro e chiude quarta!!! 49 centesimi!! Che manche!!!!!!!!!!! Si mette proprio davanti alle azzurre. 9.59 La norvegese Ragnhild Mowinckel prende il via con mezzo secondo di distacco, che diventano di 1.20 al secondo intermedio. La scandinava non ingrana mai la giusta marcia e si accontenta della 11a posizione a 1.67 limitando i danni nel finale. 9.57 L’austriaca Stephanie Brunner, a sua volta, lascia quasi sei decimi nel primo tratto. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DI SAALBACH DALLE 10.30 10.02 La slovena Ana Bucik parte bene ma lascia un secondo nel solo secondo tratto. Nel muro si difende e conclude in 15a posizione a 1.87. 10.00 La statunitense Nina O’Brien è efficace in vetta con soli 26 centesimi e 59 prima del muro. Recupera ben 13 centesimi a Shiffrin nel tratto più duro e chiude quarta!!! 49 centesimi!! Che manche!!!!!!!!!!! Si mette proprio davanti alle azzurre. 9.59 La norvegese Ragnhild Mowinckel prende il via con mezzo secondo di distacco, che diventano di 1.20 al secondo intermedio. La scandinava non ingrana mai la giusta marcia e si accontenta della 11a posizione a 1.67 limitando i danni nel finale. 9.57 L’austriaca Stephanie Brunner, a sua volta, lascia quasi sei decimi nel primo tratto. ...

