LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: Roglic favorito, l’Italia ci prova con Aru e Cattaneo! (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Parigi-Nizza 2021. Siamo giunti ad uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione, la 79esima edizione della corsa a tappe francese prenderà il via, come di consuetudine, dalla città di Saint-Cyr-L’École. La prima tappa sarà lunga 166 chilometri e si articolerà su un percorso che andrà ripetuto due volte, con due GPM: la Côte de Senlisse e la Côte de Méridon. Oggi un’eventuale fuga potrebbe arrivare fino al traguardo, se invece si dovesse arrivare alla fine in gruppo i velocisti potrebbero avere la meglio. Per quanto riguarda la classifica generale Primoz ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladella. Siamo giunti ad uno degli appuntamenti più attesi dellaparte di stagione, la 79esima edizione della corsa a tappe francese prenderà il via, come di consuetudine, dalla città di Saint-Cyr-L’École. Lasarà lunga 166 chilometri e si articolerà su un percorso che andrà ripetuto due volte, con due GPM: la Côte de Senlisse e la Côte de Méridon. Oggi un’eventuale fuga potrebbe arrivare fino al traguardo, se invece si dovesse arrivare alla fine in gruppo i velocisti potrebbero avere la meglio. Per quanto riguarda la classifica generale Primoz ...

Advertising

blab_live : #Ciclismo, domani al via la #ParisNice 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici! - vannisdf : @jacko_cecilia Ma daiiiiiiiiiiii!!!!! A me piace un sacco la versione live in Live in the city of light registrata… - Fanta_Cycling : @MichelePucciar2 @panca1971 Ci può stare, segui il nostro live su YouTube questa sera alle 21. Proporremo una forma… - RL962fm : Supertramp live da Parigi , Fondazione Aida , e altro in 'Ci sentiamo Mercoledi' alle 18 con Zeina Akhawi 'Tina' Su… - Castistyle7 : RT @MilanPress_it: #Ibrahimovic a #Sanremo live: “#Berlusconi non mi avrebbe mandato a Sanremo? Berlusconi mi vuole troppo bene anche se mi… -