LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: gli scatti si susseguono a meno di 15 chilometri dall’arrivo (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Latour si è portato dietro qualche corridore, tra cui il nostro Mattia Cattaneo. Luis Leon Sanchez e Matteo Sobrero stanno tentando di riportarsi sugli attaccanti, che hanno una decina di secondi di vantaggio. 16.41 Si susseguono gli scatti, ci prova ora Pierre Latour (Total Direct Energie) 16.39 Tratto in saliscendi per il plotone, Tiesj Benoot prova a tirare il collo al plotone ma non fa la differenza 16.37 Ripreso Kobe Goossens, mentre il gruppo passa non lontano dalla Reggia di Versailles. 16.34 La strada torna a salire ed il gruppo si fa minaccioso sull’ombra del corridore della Lotto-Soudal. Dimezzato il margine. 16.32 Siamo ormai a 20 chilometri dal traguardo. Goossens ha 17 secondi sul gruppo principale. 16.29 Altra caduta in gruppo! Maxime Bouet ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Latour si è portato dietro qualche corridore, tra cui il nostro Mattia Cattaneo. Luis Leon Sanchez e Matteo Sobrero stanno tentando di riportarsi sugli attaccanti, che hanno una decina di secondi di vantaggio. 16.41 Sigli, ci prova ora Pierre Latour (Total Direct Energie) 16.39 Tratto in saliscendi per il plotone, Tiesj Benoot prova a tirare il collo al plotone ma non fa la differenza 16.37 Ripreso Kobe Goossens, mentre il gruppo passa non lontano dalla Reggia di Versailles. 16.34 La strada torna a salire ed il gruppo si fa minaccioso sull’ombra del corridore della Lotto-Soudal. Dimezzato il margine. 16.32 Siamo ormai a 20dal traguardo. Goossens ha 17 secondi sul gruppo principale. 16.29 Altra caduta in gruppo! Maxime Bouet ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: prova a muoversi Philippe Gilbert! - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: rimane poco più di un minuto a Doubey - #Parigi-Nizza #prima #tappa… - sportface2016 : #Ciclismo, #ParisNice al via: segui il LIVE della 1^ tappa - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: attacco in solitaria di Doubey. Il gruppo a 1’30” - #Parigi-Nizza… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza 2021 prima tappa in DIRETTA: partiti! Gruppo compatto - #Parigi-Nizza #prima #tappa #DIRETTA: -