LIVE Parigi-Nizza 2021, prima tappa in DIRETTA: cala il vantaggio di Doubey (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 vantaggio di Doubey che cala intorno ai quattro minuti quando mancano 90 chilometri alla conclusione di questa prima tappa. 14.47 Allo sprint di Chateaufort è giunto per secondo Michael Matthews (Team BikeExchange) e per terzo Ben Swift (INEOS Grenadiers). 14.44 Doubey è transitato da qualche minuto dal traguardo volante di Chateaufort. Continua incessante l’inseguimento del gruppo: 4’20” il gap. 14.40 100 chilometri alla conclusione. Il gruppo ha cominciato a ricucire: 4’50” il ritardo dal fuggitivo. 14.37 La Groupama-FDJ di Arnaud Demare si è appena messa in testa al gruppo per partecipare all’inseguimento di Doubey. 5’10” il ritardo del plotone. 14.34 Altri tre punti per la maglia a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53dicheintorno ai quattro minuti quando mancano 90 chilometri alla conclusione di questa. 14.47 Allo sprint di Chateaufort è giunto per secondo Michael Matthews (Team BikeExchange) e per terzo Ben Swift (INEOS Grenadiers). 14.44è transitato da qualche minuto dal traguardo volante di Chateaufort. Continua incessante l’inseguimento del gruppo: 4’20” il gap. 14.40 100 chilometri alla conclusione. Il gruppo ha cominciato a ricucire: 4’50” il ritardo dal fuggitivo. 14.37 La Groupama-FDJ di Arnaud Demare si è appena messa in testa al gruppo per partecipare all’inseguimento di. 5’10” il ritardo del plotone. 14.34 Altri tre punti per la maglia a ...

