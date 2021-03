Live-Non è la d’Urso, Stefania Orlando sull’ex marito Roncato: “Sono delusa, taglio con il passato” (Di lunedì 8 marzo 2021) Stefania Orlando, ospite a Live-non è la d’Urso, ha replicato alle parole dell’ex marito Andrea Roncato: “Sono stupita” Nella puntata di domenica 7 marzo di Live-Non è la d’Urso, è stata ospitata Stefania Orlando assieme al marito Stefano Gianlorenzi. L’ex gieffina ha replicato alle parole espresse dall’ex marito Andrea Roncato, mentre era reclusa nella casa del GF Vip 5. In particolare, Roncato aveva rilasciato un’intervista in cui accusava l’ex moglie di aver fatto naufragare il matrimonio a causa di un altro uomo. L’ex marito inoltre ha lanciato anche alcune frecciatine sul conto di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 8 marzo 2021), ospite a-non è la, ha replicato alle parole dell’exAndrea: “stupita” Nella puntata di domenica 7 marzo di-Non è la, è stata ospitataassieme alStefano Gianlorenzi. L’ex gieffina ha replicato alle parole espresse dall’exAndrea, mentre era reclusa nella casa del GF Vip 5. In particolare,aveva rilasciato un’intervista in cui accusava l’ex moglie di aver fatto naufragare il matrimonio a causa di un altro uomo. L’exinoltre ha lanciato anche alcune frecciatine sul conto di ...

