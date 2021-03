Live Napoli-Bologna 0-0: Gattuso rilancia Ospina e Ghoulam (Di domenica 7 marzo 2021) Salvare la stagione a qualunque costo. Il Napoli mette da parte malumori e polemiche all'interno della squadra, emersi in maniera clamorosa al termine della partita pareggiata a Reggio Emilia con... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 marzo 2021) Salvare la stagione a qualunque costo. Ilmette da parte malumori e polemiche all'interno della squadra, emersi in maniera clamorosa al termine della partita pareggiata a Reggio Emilia con...

Advertising

napolipiucom : Diretta Live, Napoli- Bologna: 0-0 #bologna #live #napoli #serieA #tuttonapoli - napolipiucom : Diretta Live, Napoli- Bologna: 0-0 #bologna #live #napoli #serieA #tuttonapoli - SkySport : In campo Napoli e Bologna: segui il LIVE - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliBologna 0-0, inizia il match - canciello_94 : NAPOLI vs BOLOGNA|SERIE A|07.03.2021 #NAPOLIBOLOGNA #NAPOLI #BOLOGNA #SSERIEA #7NARZO #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE ??… -