LIVE – Inter-Atalanta | Conte in conferenza stampa DIRETTA

(Di domenica 7 marzo 2021) L’di Antoniosi prepara ad affrontare l’nel big match della ventiseiesima giornata di Serie A, in programma lunedì 8 marzo alle ore 20:45 nel palcoscenico di San Siro. Nella giornata odierna domenica 7 marzo il tecnico nerazzurro parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA13.36 – “L’anno scorso abbiamo ottenuto grandi numeri nonostante non se ne sia parlato molto. Sommandoli insieme ai punti di quest’anno abbiamo fatto meglio di tutti. Forse sono le squadre davanti a noi che hanno ...

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | FOTOGALLERY Il racconto per immagini di #InterGenoa ??? Guarda qui la gallery completa ??… - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Lazio 2-1, biancocelesti in gol: Tare accorcia le distanze - danisailor7 : RT @FcInterNewsit: LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Lazio 2-0, ripartiti: comincia il secondo tempo al Breda - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Lazio 2-0, ripartiti: comincia il secondo tempo al Breda -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter

Ballardini CLASSIFICA SERIE A:59 punti; Milan 53; Juventus 52; Atalanta 49; Roma 47; Napoli* 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese** 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Spezia** e ...... per tenere il passo della corsa Champions, con l'Atalanta impegnata invece nel big match in casa dell'. Alla vigilia, Fonseca ha svelato che Pedro e Smalling partiranno da titolari , due ...56' - Bella veronica di Squizzato che manda fuori giri l'avversario diretto: si riparte con un calcio di punizione in favore dell'Inter vicino alla linea mediana del ...Inter-Atalanta: Antonio Conte parla in conferenza stampa prima del match tra nerazzurri e bergamaschi in programma domani. Tutti i dettagli ...