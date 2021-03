LIVE GP Industria&Artigianato 2021 in DIRETTA: trionfa Vansevenant su Mollema, Nibali all’attacco (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime corse. 15.48 Il migliore degli italiani è Gianluca Brambilla, sesto. 15.45 Da sottolineare in ogni caso la buona performance di Vincenzo Nibali, molto coraggioso ad andare all’attacco e poi decimo. 15.44 Capolavoro del giovanissimo belga della Deceuninck Quick-Step, alla prima vittoria da professionista a soli 21 anni. 15.43 Rimonta vincente per Mauri Vansevenant che batte Mollema, poi Landa e Quintana. 15.42 Partita la volata: la lancia Mollema. 15.41 Grandissima discesa di Schelling che rientra sui quattro e riparte a sorpresa. 15.40 Siamo allo striscione dell’ultimo chilometro, velocità altissima. I quattro pronti ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime corse. 15.48 Il migliore degli italiani è Gianluca Brambilla, sesto. 15.45 Da sottolineare in ogni caso la buona performance di Vincenzo, molto coraggioso ad andaree poi decimo. 15.44 Capolavoro del giovanissimo belga della Deceuninck Quick-Step, alla prima vittoria da professionista a soli 21 anni. 15.43 Rimonta vincente per Mauriche batte, poi Landa e Quintana. 15.42 Partita la volata: la lancia. 15.41 Grandissima discesa di Schelling che rientra sui quattro e riparte a sorpresa. 15.40 Siamo allo striscione dell’ultimo chilometro, velocità altissima. I quattro pronti ...

