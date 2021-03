LIVE – Ciclismo, Parigi-Nizza 2021 tappa 1: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 7 marzo 2021) La DIRETTA scritta della prima tappa della Parigi-Nizza 2021, 166 chilometri con partenza e arrivo a Saint-Cyr-l’Ecole. Una frazione con alcuni strappi di terza categoria e un finale movimentato che potrebbe premiare qualche attacco da lontano. Sportface vi racconterà tutta la tappa a partire dalle 13, quando inizierà ufficialmente la 79^ edizione della “Corsa del Sole”. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV Segui il LIVE a partire dalle 13 STARTLIST E FAVORITI L’ANALISI DEL PERCORSO L’ALBO D’ORO AGGIORNA LA DIRETTA – Il LIVE inizierà a partire dalle 13 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Lascritta della primadella, 166 chilometri con partenza e arrivo a Saint-Cyr-l’Ecole. Una frazione con alcuni strappi di terza categoria e un finale movimentato che potrebbe premiare qualche attacco da lontano. Sportface vi racconterà tutta laa partire dalle 13, quando inizierà ufficialmente la 79^ edizione della “Corsa del Sole”. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV Segui ila partire dalle 13 STARTLIST E FAVORITI L’ANALISI DEL PERCORSO L’ALBO D’ORO AGGIORNA LA– Ilinizierà a partire dalle 13 SportFace.

Advertising

blab_live : #Ciclismo, domani al via la #ParisNice 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici! - zazoomblog : Ciclismo spettacolo Strade Bianche: Toscana protagonista i campioni in corsa - LIVE - #Ciclismo #spettacolo… - Batwayne82Queen : RT @gcnItalia: Le corse di #ciclismo più belle del panorama internazionale e #film e #documentari di #ciclismo esclusivi – da guardare li… - gcnItalia : Le corse di #ciclismo più belle del panorama internazionale e #film e #documentari di #ciclismo esclusivi – da gu… - cyclingoo : ?? DIRETTA Strade Bianche 2021 LIVE / By @spaziociclismo -