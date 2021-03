LIVE – Biathlon, inseguimento maschile Nove Mesto 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 7 marzo 2021) La DIRETTA scritta della l’inseguimento 12.5 km maschile di Nove Mesto, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Si chiude il primo weekend in Repubblica Ceca. Sarà il francese Desthieux a partire davanti a tutti dopo il successo nella prova sprint di sabato. La gara è in programma domenica 6 marzo alle ore 16. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 16.03 – Desthieux parte particolarmente bene, il francese punta al successo. 16.00 – Si parte, gli azzurri punteranno ad arrivare in zona punti, primo tra tutti Hofer. 15.55 – Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Lascritta della l’12.5 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Si chiude il primo weekend in Repubblica Ceca. Sarà il francese Desthieux a partire davanti a tutti dopo il successo nella prova sprint di sabato. La gara è in programma domenica 6 marzo alle ore 16. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA16.03 – Desthieux parte particolarmente bene, il francese punta al successo. 16.00 – Si parte, gli azzurri punteranno ad arrivare in zona punti, primo tra tutti Hofer. 15.55 – Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale ...

