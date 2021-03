LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: splendido bronzo per Dal Molin nei 60 ostacoli! Trost supera 1.92 (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: Herashchenko supera 1.92 al terzo tentativo 18.28: Doppietta polacca ma non c’è Kszczot sul podio: Dobek con il personal best, 1’46?90, seconda piazza per Borkowski con 1’46?90 e terzo posto per Webb in 1’46?95 18.27: Alessia Trost c’è! superati 1.92 al secondo tentativo! 18.26: Levchenko supera 1.92. passa Mahuchikh 18.25: Tutto facile per Duplantis che supera 5.85 al primo tentativo 18.24: Tra poco al via gli 800 uomini con Bosse (Fra), Dobek (Pol), Tuka (Bih), Borkowski (Pol), Webb (Gbr), Kszczot (Pol) 18.23: Stanciu supera 1.92 al primo tentativo 18.22: Junnila è la prima a superare 1.92 18.21: Lisek si prende il podio, supera al terzo tentativo 5.80. Quindi le ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30: Herashchenko1.92 al terzo tentativo 18.28: Doppietta polacca ma non c’è Kszczot sul podio: Dobek con il personal best, 1’46?90, seconda piazza per Borkowski con 1’46?90 e terzo posto per Webb in 1’46?95 18.27: Alessiac’è!ti 1.92 al secondo tentativo! 18.26: Levchenko1.92. passa Mahuchikh 18.25: Tutto facile per Duplantis che5.85 al primo tentativo 18.24: Tra poco al via gli 800 uomini con Bosse (Fra), Dobek (Pol), Tuka (Bih), Borkowski (Pol), Webb (Gbr), Kszczot (Pol) 18.23: Stanciu1.92 al primo tentativo 18.22: Junnila è la prima are 1.92 18.21: Lisek si prende il podio,al terzo tentativo 5.80. Quindi le ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica LIVE Torun, Tamberi è d'argento Uno spot per l'atletica. Ma purtroppo, senza lieto fine per Gianmarco Tamberi . O meglio, con un lieto fine a metà. L'azzurro è secondo, medaglia d'argento, malgrado i 2,35 superati in maniera ...

LIVE Euroindoor: è bronzo per Dal Molin 60HS: DAL MOLIN BRONZO - Ancora una medaglia per l’Italia agli Europei indoor di Torun, in Polonia. È il bronzo di Paolo Dal Molin nei 60 ostacoli, di nuovo sul podio dopo l’argento di otto anni fa. L ...

