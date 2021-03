L’ira della Meloni: “Il pentito aveva già smentito, Repubblica non se n’è accorta: che squallore” (Di domenica 7 marzo 2021) “Guarda un po’ cosa riporta il quotidiano ‘Latina Oggi‘. L’attendibilissimo pentito dello scoop di ‘Repubblica‘ secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta del pane a un clan di rom aveva ‘rettificato’ le accuse nei confronti miei e di Fdi già molto tempo fa”, attacca Giorgia Meloni, il giorno dopo le accuse del quotidiano e le prove delle sue clamorose “amnesie”, ben documentate da un quotidiano locale (qui l’articolo completo del Secolo d’Italia). La leader di Fratelli d’Italia va giù duro nei confronti del quotidiano romano, che anche oggi aveva insistito nelle accuse (foto in alto). La Meloni contro “Repubblica” per le amnesie sul pentito “È negli stessi atti utilizzati da ‘Repubblica’ per gettare fango su di noi, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) “Guarda un po’ cosa riporta il quotidiano ‘Latina Oggi‘. L’attendibilissimodello scoop di ‘‘ secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta del pane a un clan di rom‘rettificato’ le accuse nei confronti miei e di Fdi già molto tempo fa”, attacca Giorgia, il giorno dopo le accuse del quotidiano e le prove delle sue clamorose “amnesie”, ben documentate da un quotidiano locale (qui l’articolo completo del Secolo d’Italia). La leader di Fratelli d’Italia va giù duro nei confronti del quotidiano romano, che anche oggiinsistito nelle accuse (foto in alto). Lacontro “” per le amnesie sul“È negli stessi atti utilizzati da ‘’ per gettare fango su di noi, ...

