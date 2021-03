Liga 2020 2021 | Real Sociedad vede la zona Champions | Merino decisivo contro il Levante

(Di domenica 7 marzo 2021) E’ unasempre più da. La squadra basca batte ilper 1-0 ale Seguros Stadium e rinforza il proprio quinto posto portandosi a tre lunghezze dal Siviglia quarto. Sembra proprio che si possa innescare con gli andalusi una lotta serrata nellaper qualificarsi alla coppa più prestigiosa, mentre gli ospiti restano a metà classifica sostanzialmente in unamolto tranquilla. IL RACCONTO DEL MATCH – Il vantaggio dei padroni di casa arriva già nelle battute iniziali.raccoglie l’assist di Oyarzabal e al 10? porta avanti i suoi. Lo stesso talentuoso giovane trequartista ha poi sui piedi la possibilità di mettersi in proprio trasformando un rigore concesso al 24?, ma ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, la #RealSociedad batte il #Levante e vede la zona Champions - Maglia_DaCalcio : ??????? BARCELLONA DIVISA BAMBINI HOME 2020/2021 ??Misura dai 4 ai 16 anni ?Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??P… - millimee84k : @HER1Z0 @Magicabella13 @ElHungarinho_ @ActuFoot_ Benzema MVP de liga 2020 - sportface2016 : PAGELLE Atletico Madrid-Real Madrid 1-1: voti e tabellino - MarcadorSur : ???? #SuperLigaGriega #Temporada20_21 ?? #Jornada25 #Olympiacos ?? #Lamia FINAL :: Olympiacos 3, Lamia 0 #Futbol… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Sportface.it

Il tabellinoVinicius salva il Real all 89 : 1 - 1 a Madrid 01/03/2021 A 19:58 ATLETICO MADRID - REAL MADRID 1 - 1 GOL : 15 Suarez (A); 88 Benzema (R) ASSIST : Llorente (1 - 0), Casemiro (1 - 1) ...... incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League/2021. Si ... Dall'altra parte troviamo la squadra andalusa che, in, viene dalla deludente sconfitta esterna ...E’ una Real Sociedad sempre più da Champions. La squadra basca batte il Levante per 1-0 al Reale Seguros Stadium e rinforza il proprio quinto posto portandosi a tre lunghezze d ...Le pagelle e il tabellino del derby Atletico Madrid-Real Madrid. Grande spettacolo al Wanda Metropolitano di Madrid. Un primo tempo che ha visto l'Atletico Madrid dominare sui blancos, in grande diffi ...