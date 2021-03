Lezioni in presenza in zona rossa: per pochi, per molti o per nessuno? Lettera (Di domenica 7 marzo 2021) Inviato da Gabriele Zompì - Continua a regnare una gran confusione negli istituti scolastici alle prese con la chiusura (meglio sarebbe dire con la sospensione della didattica in presenza). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021) Inviato da Gabriele Zompì - Continua a regnare una gran confusione negli istituti scolastici alle prese con la chiusura (meglio sarebbe dire con la sospensione della didattica in). L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni presenza Covid ad Acquaviva, uscite vietate ai minori di 14 anni non accompagnati: la stretta del sindaco BARI - Contagi fuori controllo ad Acquaviva e il sindaco Carlucci corre ai ripari: lezioni in presenza sospese fino al 15 marzo per le scuole di ogni ordine e grado, e coprifuoco 'anticipato' nei weekend per i minori di 14 anni, che potranno uscire "solo se accompagnati da un ...

L'abbraccio Puglia - Albania: 'A Brindisi una medaglia per l'accoglienza' ... il sindaco Riccardo Rossi (e, idealmente, l'intera comunità locale), alla presenza dell'ex sindaco ...figura storica da noi in Albania e dovrebbe essere impiegato dal vostro governo per dare lezioni ai ...

Covid, il PSI: “Non interrompete le lezioni in presenza” Orizzonte Scuola Zuppi insegna l’accoglienza degli omosessuali I Gesuiti organizzano un corso per operatori che si occupano di credenti Lgtb. Il cardinale: "Non è una pastorale a parte" ...

Quanti studenti restaranno a casa da lunedì 8 marzo? (Stime) La rivista specializzata Tuttoscuola ha provato a stimare il numero di studenti che da lunedì 8 marzo potrebbero restare a casa per effetto dell'ultimo Dcpm ...

