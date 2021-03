Leonardo Da Vinci | la nuova serie con Matilda De Angelis su Rai1

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021) Ladedicata all’emblematico personaggio diDa, arriverà su Rai 1 in otto puntate. Di cosa tratta la? La fiction dedicata interamente alla vita diDa, sarà composta da 8 episodi. Essa avrà inizio il 23 marzo su Rai Uno. Il fulcro, nasce da un’idea di Frank Spotnitz e Steve Thompson. La regia è di Dan Percival. Un cast tutto internazionale quindi, fra cui, troviamo Giancarlo Giannini, Aidan Turner eDe. Gli episodi andranno in onda per quattro puntate, perciò per ogni puntata, saranno due gli episodi da vedere, mantenendo gli occhi puntati al palinsesto. Lasarà incentrata sul genio di, quindi ...