L'economia della Cina vola: boom delle esportazioni (Di domenica 7 marzo 2021) La Cina fa registrare: tra gennaio e febbraio il Dragone ha segnato un surplus commerciale di 103,25 miliardi di dollari. PECHINO – L'economia della Cina continua il recupero dopo che – nel 2020 – il Pil ha frenato per la prima volta dal 1976, pur crescendo del 2,3%. boom delle esportazioni Nel primo bimestre del 2021, nel periodo gennaio-febbraio, infatti, il Dragone ha registrato un attivo nella bilancia commerciale pari a 103,25 miliardi di dollari. Gli analisti prevedevano un surplus di 60 miliardi. L'export cresce per l'ottavo mese di fila e vola del 60,6% annuo, oltre il 38,9% atteso e in accelerata sul 18,1% di dicembre. Chiaro segno del miglioramento della domanda globale. Le importazioni, di contro, salgono del ...

