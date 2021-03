Le previsioni meteo di lunedì 8 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) – Addensamenti compatti e isolati rovesci al Nord, al Centro addensamenti compatti e precipitazioni sparse sui rilievi appenninici. Nuvole e rovesci al Sud. – Inizio di settimana all’insegna dell’instabilità sull’Italia con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Addensamenti compatti sulle Alpi e sulla Liguria Instabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno le Alpi occidentali e la Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Nuvole e precipitazioni sull’Appennino Instabile anche sulle regioni centrali con precipitazioni sparse che interesseranno i rilievi appenninici. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Sud – Nuvole ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 marzo 2021) – Addensamenti compatti e isolati rovesci al Nord, al Centro addensamenti compatti e precipitazioni sparse sui rilievi appenninici. Nuvole e rovesci al Sud. – Inizio di settimana all’insegna dell’instabilità sull’Italia con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Addensamenti compatti sulle Alpi e sulla Liguria Instabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno le Alpi occidentali e la Liguria. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 13 gradi. Centro – Nuvole e precipitazioni sull’Appennino Instabile anche sulle regioni centrali con precipitazioni sparse che interesseranno i rilievi appenninici. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 14 gradi. Sud – Nuvole ...

