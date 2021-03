Le parole del Ministro della Salute

(Di domenica 7 marzo 2021) IlRoberto Speranza ha spiegato che la seconda ondata non è mai finita e che per questo servono misure più dure. Speranza: “Servono misure più rigorose, seconda ondata mai finita” su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : “Chiamatemi ‘direttore’, non ‘direttrice’”. Parole di buonsenso della brava Beatrice Venezi, applausi ?????? A dispett… - Agenzia_Ansa : Giovanna Botteri sul palco dell'Ariston porta le parole di Lucio Dalla: 'Caro amico ti scrivo...' poi racconta l'in… - Inter : ?? | INTERVISTA Al termine di #ParmaInter, Milan #Skriniar ha commentato il match del Tardini ai microfoni di… - guu399 : @manuscod E quindi quel disagiato vestito da sposa che bacia in bocca l’altro animale sul palco di questo… - DanFrancesconi : RT @CislNazionale: ??Le nostre parole d’ordine restano #lavoro, unità, riduzione delle diseguaglianze, innovazione, contrattazione, partecip… -

Ultime Notizie dalla rete : parole del

Yeslife

Diversi di certo lo sono, per la musica e anche per le. È l'unico pezzo rock ascoltato a ... Un gruppo che ha scelto la viamelodico accompagnata da un buon ritmo. Sono in un qualche modo il ...... alle quali si sarebbe presentato fra i grandi favoritisalto in alto. Tornando però indoor, ...32 metri: oggi Gimbo saprà fare il bis? Lo scopriremo già stamattina! Adesso però basta, perché ...Intervista esclusiva per iNews24 al deputato del Partito Democratico, Emanuele Fiano, sulle dimissioni del segretario Nicola Zingaretti.Le parole di Mauro Tassotti, storico ex difensore del Milan, che crede ancora nella lotta al titolo peri rossoneri di Pioli.