Le pagelle Haiku di Sanremo Divina Ornella 10 | rivelazione La Rappresentante di Lista 10

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021) AMADEUS 3 Siam giunti oggi alla fine, di questo lungo viaggio Fatto tra mille critiche, di popolo e di palazzo Non devi fare il Festival, dovevi farlo a maggio So solo che ora è chiaro, che ti stiamo tutti sul cazzo FIORELLO 3 Un po’ come il mostro di Loch Ness, lo Yeti Il Chupacabras o i coccodrilli bianchi nella metropolitana Fiorello non è più un mattatore, so che dirlo prevede divieti Non fa ridere, non ha ritmo, e crederlo è opera vana ZLATAN IBRAHIMOVIC 7 Ci ha detto Sorrentino, che a volte stare in ombra Può essere una scelta che paga più del sole Ma se un Dio nel campo è proprio ciò che sembra Magari anche su un palco gli regge il paragone ACHILLE LAURO Non cito Julian Temple, McLaren e quella banda Farei un torto a loro, qui siamo all’opposto Senza un discorso dietro, un sacchetto di lavanda Che metti nell’armadio fingendo che sia un bosco...