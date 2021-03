Le indagini di Lolita Lobosco | stasera in tv | orario | quante puntate sono | trama e anticipazione dell’episodio di domenica 7 marzo

(Di domenica 7 marzo 2021) Ledi: tutto pronto per la seconda puntata della serie di Rai 1 in onda questa sera,, in prima serata – subito dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti. La serie, firmata dal regista Luca Miniero, è liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti. Al centro de “Ledi” troviamo intuito, determinazione, coraggio, ma anche femminilità e sana malizia. La protagonista, poliziotta di razza, è single e dopo alcuni anni trascorsi al Nord ora è tornata a Bari, la sua città natale. Con l’incarico di vicequestore,...

CorriereCitta : Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv: orario, quante puntate sono, trama e anticipazione dell'episodio di d…

Lunetta Savino su Luisa Ranieri: 'Donna splendida, ma il suo elemento più bello è la carnalità' Nella serie che è già un successo Le indagini di Lolita Lobosco, Lunetta Savino interpreta il personaggio di Nunzia, tipica madre del Sud. Ci siamo affezionati a lei negli anni, soprattutto grazie a Un medico in famiglia ma non solo. Per la prima serata in tv, domenica 7 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Le indagini di Lolita Lobosco". Verrà proposto l'episodio dal titolo "Spaghetti all'assassina": il Vice questore Lolita Lobosco, richiamata di primo mattino dalle grida dei passanti, si precipita nel... Anticipazioni Lolita Lobosco, la scrittrice Gabriella Genisi: "La storia con Danilo non sarà l'unica" Andrà in onda questa sera la penultima puntata della...