Le Indagini di Lolita Lobosco le anticipazioni della puntata di domenica 7 marzo su Rai 1

(Di domenica 7 marzo 2021) Ledi, la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri, ledi28 febbraio 2021 Dopo la settimana Sanremese la programmazione “normale” di Rai 1 riparte con la nuovade Ledicon Luisa Ranieri nei panni del vicequestore protagonistaserie giallo-rosa, creata da Luca Miniero e ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi. L’appuntamento è per le 21:25 su Rai 1. La fiction ha in totale 4 episodi, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction. E’ prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, e andrà in onda in quattro serata a partire da21 ...

giuliangiuliano : Le indagini di Lolita Lobosco - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO “ * DOMENICA 7 MARZO IL TERZO EPISODIO DAL TITOLO “ PAGHETTI ALL’ASSASSINA&… - giuliangiuliano : Le indagini di Lolita Lobosco - RaiPlay - TheBoredC1 : RT @lusurpateur_: Le indagini di Lolita Lobosco - quackteo : RT @lusurpateur_: Le indagini di Lolita Lobosco -

Ultime Notizie dalla rete : Indagini Lolita

Il Post

Lunetta Savino, retroscena su LediLobosco: 'Ho corretto l'inflessione di Luisa Ranieri' Ogni domenica in prima serata su Rai1 va in onda LediLobosco , serie che sta ottenendo degli ascolti ...LediLobosco, Lunetta Savino rivela: 'Tornare nei luoghi del cuore mi ha emozionata' Domani sera andrà in onda la terza puntata LediLobosco , che settimana dopo ...Le Indagini di Lolita Lobosco la trama della fiction su Rai 1 la puntata di domenica 7 marzo 2021. Il cast, dove lo trovo in streaming.Per la prima serata in tv, domenica 7 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Spaghetti all’assassina”: il Vice quest ...