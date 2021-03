Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni ultima puntata di domenica 14 marzo (Di domenica 7 marzo 2021) domenica 14 marzo va in onda su Rai 1 in prima serata la quarta ed ultima puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri. Ecco anticipazioni e trama del finale, che si intitola Gioco pericoloso: Lolita partecipa suo malgrado a una rimpatriata della sua vecchia classe di liceo, organizzata alla trattoria “Da Salvatore”. Nel corso della cena, Lolita rivede Vittorio Lamuraglia, un suo ex compagno di scuola che adesso è impegnato nel campo delle pubbliche relazioni ed è tornato da pochissimo dagli Stati Uniti. Vittorio, che è invecchiato piuttosto precocemente, appare piuttosto galante nei confronti di Lolita e ciò fa innervosire Antonio Forte, che è lì con lei. Sta di fatto che ... Leggi su tvsoap (Di domenica 7 marzo 2021)14va in onda su Rai 1 in prima serata la quarta eddella fiction Ledi, con Luisa Ranieri. Eccoe trama del finale, che si intitola Gioco pericoloso:partecipa suo malgrado a una rimpatriata della sua vecchia classe di liceo, organizzata alla trattoria “Da Salvatore”. Nel corso della cena,rivede Vittorio Lamuraglia, un suo ex compagno di scuola che adesso è impegnato nel campo delle pubbliche relazioni ed è tornato da pochissimo dagli Stati Uniti. Vittorio, che è invecchiato piuttosto precocemente, appare piuttosto galante nei confronti die ciò fa innervosire Antonio Forte, che è lì con lei. Sta di fatto che ...

