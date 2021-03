Landini “la sinistra torni a rappresentare il lavoro”

(Di domenica 7 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sa cos’è che mi ha colpito in questi ultimi giorni? La frase del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella quale dice di vergognarsi del suo partito perchè invece di discutere dei problemi del Paese, si occupa di poltrone e di incarichi. Si capisce davvero come sia urgente un processo di rigenerazione e ricostruzione della politica, non solo dellapolitica”. Così, al quotidiano la Repubblica, il segretario generale della Cgil, Maurizio, che chiede ai partiti (tutti) di tornare ai bisogni della società e a quelli delladi ritrovare il legame con il mondo del, “quella comunità – dice – che le forze progressiste, prima dei sottomettersi alla logica neoliberista, hanno sempre cercato di”. “E oggi più che ...

"La sinistra torni a rappresentare il lavoro". A dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini in una intervista al quotidiano La Repubblica. "Sa cos'è che mi ha colpito in questi ultimi giorni ...