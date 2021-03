La triste parabola del Derby County verso la scomparsa: tra sconfitte sul campo, benefattori incapaci e la speranza dello sceicco salvatore (Di domenica 7 marzo 2021) La parte peggiore della storia rischia di non essere la classifica già piuttosto anemica. Perché il futuro remoto ha contorni ancora più spaventosi di quello prossimo. In questa stagione, infatti, il Derby County non sta lottando solo per salvarsi dall’incubo della retrocessione nella terza serie del calcio inglese, sta combattendo per evitare la propria estinzione. Il club è sommerso da una montagna di debiti. E i modi per rimborsare i creditori non sono ancora del tutto chiari. Senza contare che il passaggio di proprietà, annunciato lo scorso novembre, non si è ancora concretizzato. Una situazione grottesca che sta grattugiando i nervi dei tifosi, che martedì sera hanno dovuto ingoiare l’ennesimo rospo. I calciatori del Derby, che non ricevono gli stipendi da gennaio, si sono fatti travolgere per 4-0 dal Cardiff City. Un risultato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) La parte peggiore della storia rischia di non essere la classifica già piuttosto anemica. Perché il futuro remoto ha contorni ancora più spaventosi di quello prossimo. In questa stagione, infatti, ilnon sta lottando solo per salvarsi dall’incubo della retrocessione nella terza serie del calcio inglese, sta combattendo per evitare la propria estinzione. Il club è sommerso da una montagna di debiti. E i modi per rimborsare i creditori non sono ancora del tutto chiari. Senza contare che il passaggio di proprietà, annunciato lo scorso novembre, non si è ancora concretizzato. Una situazione grottesca che sta grattugiando i nervi dei tifosi, che martedì sera hanno dovuto ingoiare l’ennesimo rospo. I calciatori del, che non ricevono gli stipendi da gennaio, si sono fatti travolgere per 4-0 dal Cardiff City. Un risultato ...

