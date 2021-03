La soluzione al Covid? Riaprire tutto o ci vorranno dieci anni: lo studio su Science fa il giro del mondo (Di domenica 7 marzo 2021) In un articolo scientifico pubblicato sulla rivista Science, un gruppo di tre scienziati afferenti all’Università di Atlanta e della Pennsylvania hanno ipotizzato un rovesciamento dell’approccio al virus, ovvero: che cosa accadrebbe se aprissimo tutto? Secondo quest’equipe ci salveremmo La lotta al Covid potrebbe durare altri dieci anni se non iniziamo a farlo circolare: è questa l’ipotesi di un gruppo di scienziati, tre per l’esattezza, che sulla rivista Science hanno pubblicato una ricerca riguardante gli ipotetici scenari di immunità nei confronti del Sars-Cov-2. La soluzione? Vaccinare ma non chiudere Jennie Lavine e Rustom Antia (afferenti al dipartimento di biologia della Emory University di Atlanta) in collaborazione con Ottar Bjornstad ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 7 marzo 2021) In un articolo scientifico pubblicato sulla rivista, un gruppo di tre scienziati afferenti all’Università di Atlanta e della Pennsylvania hanno ipotizzato un rovesciamento dell’approccio al virus, ovvero: che cosa accadrebbe se aprissimo? Secondo quest’equipe ci salveremmo La lotta alpotrebbe durare altrise non iniziamo a farlo circolare: è questa l’ipotesi di un gruppo di scienziati, tre per l’esattezza, che sulla rivistahanno pubblicato una ricerca riguardante gli ipotetici scenari di immunità nei confronti del Sars-Cov-2. La? Vaccinare ma non chiudere Jennie Lavine e Rustom Antia (afferenti al dipartimento di biologia della Emory University di Atlanta) in collaborazione con Ottar Bjornstad ...

