La sfida di Luna Rossa per riportare in Europa l' America' s Cup

(Di domenica 7 marzo 2021) Il Team Italiano di Patrizio Bertelli è lonte di Emirates Team New Zealand per vincere l'antica brocca delle Cento Ghinee. L'atmosfera si fa molto calda ad Auckland e le tensioni aumentano in un clima di incertezza generale. Una storia lunga decenni quella della Coppae che continua a emozionare, appassionati e non, da tutto il mondo. Ma vorremmo ripercorrere sinteticamente con voi tutte le tappe di queste sfide con la storia dell’’s Cup. L’’s Cup nasce nel lontano 1851, anno in cui si celebra l’Esposizione Mondiale di Londra. Gli inglesi in quel tempo erano i signori indiscussi di tutti i mari, vantando un impero mondiale e la sua flotta militare e mercantile raggiungeva tutto il pianeta. John Stevens, fondatore del New York Yacht Club, volle affrontare l’intero Royal Yacht ...

Rossa ha dimostrato di essere all'altezza di questama non sapere cosa fa il tuo avversario fa crescere l'ansia', chiosa Ettorre. Una cosa per il presidente di una federazione olimpica ...'Mai pensare di non essere all'altezza di una. Le donne devono credere nelle proprie competenze, e nei propri sogni, senza aver paura di ... guardando il cielo, di andare sulla', per poi, più ...Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - "Non vedo l'ora che arrivi la prima regata di Coppa America. Non solo è troppo forte la voglia, ma la prima regata sarà determinante per capire chi siano i nostri avversar ...Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - La sfida finale di Coppa America non è neanche iniziata ma già da tempo i team stano pensando al dopo: finita la trentaseiesima edizione tra Luna Rossa sfidante e Team New ...