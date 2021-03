La sardina Santori ridacchia nella tenda sotto Berlinguer: la foto che umilia il Pd e la sinistra (Di domenica 7 marzo 2021) La foto sta facendo il giro del web, soprattutto tra i militanti del Pd, umiliati dal leader della Sardine, Mattia Santori, che ha fatto circolare la sua foto all’interno di una tenda allestita, forse, nella sede del partito di Zingaretti, al Nazareno, o forse altrove, ma cambia poco. “Vergogna, come ci siamo ridotti, farci sbertucciare dalle sardine”, commenta qualcuno sui social, dopo l’accanimento di Beppe Grillo, che ieri si era proposto come segretario nel partito alleato ormai allo sbando. La foto sotto l’immagine di Berlinguer è vera Ma quella foto di Santori che se la ride, nella sede dell’ex glorioso Pci di Enrico Berlinguer, è davvero mortificante, anche ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 marzo 2021) Lasta facendo il giro del web, soprattutto tra i militanti del Pd,ti dal leader della Sardine, Mattia, che ha fatto circolare la suaall’interno di unaallestita, forse,sede del partito di Zingaretti, al Nazareno, o forse altrove, ma cambia poco. “Vergogna, come ci siamo ridotti, farci sbertucciare dalle sardine”, commenta qualcuno sui social, dopo l’accanimento di Beppe Grillo, che ieri si era proposto come segretario nel partito alleato ormai allo sbando. Lal’immagine diè vera Ma quelladiche se la ride,sede dell’ex glorioso Pci di Enrico, è davvero mortificante, anche ...

Sardine, il delirio più estremo di Mattia Santori: "Estratti a sorte, una bella lotteria". Gente a caso in Parlamento Pensavamo di essercene liberati, invece ogni tanto ne sentiamo parlare a sprazzi. Sì, stiamo parlando delle Sardine . In particolare, di uno dei leader del 'movimento' Mattia Santori . La sardina numero 1 starebbe pensando ad un ritorno in politica, sempre che ritorno si possa definire, e sempre che di 'politica' si possa parlare. Il movimento si è infatti sciolto subito ...

La sardina Santori ridacchia nella tenda sotto Berlinguer: questa foto umilia il Pd e la... Il Secolo d'Italia Entrano nella sede del PD come sardine escono come salmoni Qual è il senso della messinscena delle 6000 Sardine nella sede del Pd? La politica ridotta a vuota immagine, buona solo per i social. La politica è qualcosa di ...

Dimissioni Zingaretti, Valentina Cuppi si ritrova alla guida del Pd: "Sardine combattive e costruttive" Le tocca invece far gli onori di casa al Nazareno alle Sardine, in trasferta a Roma per salvare il Pd. Tanto più se si considera che, insieme a Cuppi, alla testa del Pd ci sarebbero pure le due vicepr ...

