La sardina Jasmine Cristallo | “Vogliamo una nuova costituente della sinistra Bonaccini? È un irriconoscente” | L’INTERVISTA

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021), che se le sardine fossero un gruppo rock ne sarebbe la frontwoman, parlando a Nextquotdiano se lo è fatto scappare: “È la partedel Pd quella che ci interessa, non i renziani o i destri.? È ovvio che io sto andando lì al Nazareno per evitare che possa avere la meglio, e che possa diventare segretario. Lui è un destro per quanto mi riguarda, è un liberale. Come faccio io che sono didirti che posso dialogare con? Di noi che dice che siamo ‘bla bla bla'”. Vero, lo ha detto recentemente quando qualcuno gli ha fatto notare che gran parte del merito del successo contro la leghista Lucia Borgonzoni lo hanno avuto proprio loro, le sardine. E lui ha risposto dicendo: “Sono stato bravo io e il resto è bla bla ...