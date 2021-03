Advertising

sportli26181512 : La Samp rimonta e si illude, Nainggolan al 96' Fa ridere il Cagliari: La Samp rimonta e si illude, Nainggolan al 96… - giornaleradiofm : Serie A: Sampdoria-Cagliari 2-2: (ANSA) - ROMA, 07 MAR - Dopo due vittorie di fila, il Cagliari di Semplici soffre… - FcInterNewsit : La Samp va sotto e rimonta, poi il Cagliari la riprende: 2-2 al Marassi, Nainggolan regala il pari last minute - infoitsport : Samp, Ranieri: 'Stare davanti al Genoa non basta. Un punto in rimonta nel derby va bene' -

Neanche il tempo di festeggiare che lamette la freccia: Gabbiadini spara una fucilata che sorprende tutti, Cragno compreso (81'). La partita gira in quattro minuti, il Cagliari si ritrova sotto ...Dopo due vittorie di fila, il Cagliari di Semplici soffre a Marassi ma porta a casa un punto, strappato all'ultimo secondo dopo aver rischiato la sconfitta inad opera della. L'incontro della 26/a giornata non ha fatto mancare le emozioni, con i sardi in vantaggio con Joao Pedro nel primo tempo, ma raggiunti e superati in due minuti dopo metà ...Finisce con un rocambolesco 2 a 2 tra Sampdoria e Cagliari. Gabbiadini torna al gol, Simeone sottotono. Le pagelle per il fantacalcio Pari con tante emozioni tra Sampdoria e Cagliari per il primo post ...In avvio di primo tempo Joao Pedro inscena una battaglia quasi personale con Audero e con il fuorigioco: per cinque volte viene murato dal portiere - ma a gioco fermo - e al sesto passa per il gol del ...