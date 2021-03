La Roma tiene il passo da Champions, col Genoa decide Mancini (Di domenica 7 marzo 2021) Roma (ITALPRESS) – La Roma si conferma infallibile contro le squadre della parte bassa della classifica e ottiene altri tre punti fondamentali per la rincorsa Champions. Nel lunch match all'Olimpico valevole per la 26ma giornata di Serie A, contro il Genoa basta un 1-0 firmato Mancini agli uomini di Fonseca in un match difficile anche per le assenze di Dzeko e Veretout su tutti. Serve un episodio su palla inattiva, infatti, per indirizzare e decidere la partita a metà del primo tempo. Al 24?, sul corner battuto da Pellegrini, Mancini prende l'ascensore e sovrasta Masiello, lasciando immobile Marchetti, chiamato a sostituire l'infortunato Perin. Ci prova poi Pedro, ma Marchetti devia in angolo. Ballardini prova a dare più vivacità in avanti con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)(ITALPRESS) – Lasi conferma infallibile contro le squadre della parte bassa della classifica e otaltri tre punti fondamentali per la rincorsa. Nel lunch match all'Olimpico valevole per la 26ma giornata di Serie A, contro ilbasta un 1-0 firmatoagli uomini di Fonseca in un match difficile anche per le assenze di Dzeko e Veretout su tutti. Serve un episodio su palla inattiva, infatti, per indirizzare ere la partita a metà del primo tempo. Al 24?, sul corner battuto da Pellegrini,prende l'ascensore e sovrasta Masiello, lasciando immobile Marchetti, chiamato a sostituire l'infortunato Perin. Ci prova poi Pedro, ma Marchetti devia in angolo. Ballardini prova a dare più vivacità in avanti con ...

Advertising

CorriereCitta : La Roma tiene il passo da Champions, col Genoa decide Mancini - ornyberry : In formazione rimaneggiata, la Roma tiene fino alla fine è porta a casa tre punti fondamentali. Mancini si conferma… - BlogRoma : Roma ha vinto! Partita sofferta ma 3 punti fondamentali per la ricorsa Champions. La difesa tiene con un grande Chr… - forzaroma : 8' - Qualche errore di troppo in fase di impostazione per la Roma, il Genoa prova ad approfittarne in contropiede:… - Luca84728552 : @NelloAng @_marlene1265 In effetti si, questa amministrazione non tiene conto degli equilibri cromatici e delle ten… -