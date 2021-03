La Regina Elisabetta celebra il Commonwealth Day | ' Uniti contro le divisioni' Ma ignora Meghan e Harry

(Di domenica 7 marzo 2021) Nessun cenno diretto alle tensioni in casa Windsor con i duchi di Sussex, ma un appello a tutti i Paesi dell'ex impero britannico are ' lo spirito di unità ' e ' la dedizione al dovere ' in ...

saintlauretn : Ogni tanto mi chiedo se ci sarò quando la Regina Elisabetta non ci sarà più e Carlo abdicherà nei confronti di Will… - gattomatto1956 : @RosieisaHolt Stai scherzando? Cosa mai possono raccontare questi due ragazzotti. Lui un povero plagiato senza pant… - AntonioCalice : :: Non riesco a smettere di pensare a quando la regina Elisabetta e Keith Richards dovranno ripopolare il pianeta.… - infoitcultura : Regina Elisabetta, il principe Filippo sta morendo? L'ultimo inquietante regalo: indizio decisivo? - infoitcultura : Harry e Meghan 'sparano' sulla regina Elisabetta. Dall'abito ai gioielli: tutti i segreti -

Ma il parterre è significativo: con l'intervento in collegamento, oltre che di, dei ... fino alla contessa di Wessex, Sofia, moglie del principe Edoardo, il minore dei figli dellae ...La sovrana britannica esalta l'importanza famiglia in pandemia LaII , comparendo in tv poche ore prima che l'attesa intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan vada in onda negli Usa, ha evidenziato l'importanza di amici e familiari durante ...(ANSA) - LONDRA, 07 MAR - Nessun cenno diretto alle tensioni in casa Windsor con i duchi di Sussex, ma un appello a tutti i Paesi dell'ex impero britannico a celebrare "lo spirito di unità" e "la dedi ...Meghan nel promo non proferisce parola, ma a creare suspense è la domanda insidiosa che Oprah Winfrey le rivolge sul suo anno trascorso nella famiglia reale: “ Eri in silenzio o sei stata messa a tace ...