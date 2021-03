La proposta di Gravina | «Utilizziamo il calcio per vaccinare l’Italia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 marzo 2021) Gabrieleha lanciato unaper provare ad accelerare la campagna vaccinale in Italia Gabriele, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere dello Sport ha lanciato laal Governo mettendo a disposizione ilper la campagna vaccinale in Italia. VACCINI – «Vacciniamo noi. Ilmette a disposizione i suoi hub sportivi per accelerare l'immunizzazione del nostro Paese. Tutti i club hanno un'organizzazione sanitaria. Noi offriamo questa rete per somministrare il siero alla popolazione. Al fianco della Protezione Civile, vogliamo dare il nostro contributo». PROTOCOLLO – «Il protocollo funziona: i campionati non corrono alcun rischio. Il passaporto vaccinale può essere la chiave per riaprire gli impianti».