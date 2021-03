La peste di San Carlo: come Milano la affrontò, tra autorità civili e religiose (Di domenica 7 marzo 2021) È difficile stabilire l’origine della pestilenza che infuriò nel territorio di Milano tra il 1575 e il 1577. La peste non cessava praticamente mai in Europa, ove serpeggiava con focolai endemici, manifestandosi di quando in quando in tutta la sua virulenza. Secondo alcune fonti, dal 1144 al 1630 Milano ne avrebbe subito gli effetti ben 18 volte. Riguardo a quest’ultima, per alcuni sarebbe entrata in Milano con merci provenienti da luoghi d’oltralpe infettati, per altri portata da pellegrini in transito per Roma, affluiti in gran numero in occasione del Giubileo. Già nel 1574 erano stati segnalati focolai in Germania, in Svizzera e a Trento; da qui la peste era entrata in Verona e quindi si era propagata per tutta l’Italia settentrionale. Nel luglio 1575 fa la sua comparsa a Venezia, dove infurierà con ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) È difficile stabilire l’origine della pestilenza che infuriò nel territorio ditra il 1575 e il 1577. Lanon cessava praticamente mai in Europa, ove serpeggiava con focolai endemici, manifestandosi di quando in quando in tutta la sua virulenza. Secondo alcune fonti, dal 1144 al 1630ne avrebbe subito gli effetti ben 18 volte. Riguardo a quest’ultima, per alcuni sarebbe entrata incon merci provenienti da luoghi d’oltralpe infettati, per altri portata da pellegrini in transito per Roma, affluiti in gran numero in occasione del Giubileo. Già nel 1574 erano stati segnalati focolai in Germania, in Svizzera e a Trento; da qui laera entrata in Verona e quindi si era propagata per tutta l’Italia settentrionale. Nel luglio 1575 fa la sua comparsa a Venezia, dove infurierà con ...

