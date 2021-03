La moviola di Juventus-Lazio | prestazione disastrosa per Massa mal assistito da Di Bello al VAR

Advertising

Gazzetta_it : Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - SardegnaBN : RT @Gazzetta_it: Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - AleGobbo87 : RT @Gazzetta_it: Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché - gilnar76 : Grosseto-#Juventus U23: sintesi, ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - realwarriale2 : RT @Gazzetta_it: Moviola #JuveLazio: quanti dubbi sul braccio di Hoedt. Ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : moviola Juventus

Tutte le notizie sulla squadraNon è piaciuta a Luca Marelli la condotta di Massa da Imperia in- Lazio. L'ex arbitro comasco sul suo canale youtube analizza alagli episodi discussi della gara, condanna il fischietto ligure per aver tenuto troppo spesso i cartellini nel ...Juventus-Lazio \| Jonathan Moscrop/. Se in occasione del tocco di mano in area da parte del laziale Hoedt al 25' del primo tempo il direttore di gara ligure ed il VAR h ...VAR: Di Bello 5 Quello che poteva fare, non l’ha fatto In questo caso, il VAR ha fatto bene a non intervenire (e non sarebbe intervenuto neanche in caso di penalty), in dinamica ci sta non dare rigore ...