La maestra e il ritorno in dad: “Che dolore dirlo ai bimbi, anch’io ho paura come loro” (Di domenica 7 marzo 2021) “Bambini mettete nella cartella tutti i libri, anche quelli che avete sotto il banco e nei cubotti, perché la scuola chiude. Da domani la lezione sarà a distanza. Ci collegheremo da casa per la videolezione davanti al computer”: compito ingrato quello di maestre e maestri che giovedì scorso hanno dovuto dire ai loro piccoli alunni che, a causa del virus, si tornava alla didattica a distanza. Toccante la testimonianza di Sara Arrigoni, maestra di Bergamo, che in un post su Facebook ha raccontato la giornata del 4 marzo quando l’ipotesi di chiusura delle scuole si è trasformata in amara realtà. Commovente il racconto di quei momenti: “12:04 – Dario mi scrive un sms “Da stasera scuole chiuse”. Senza punteggiature, né commenti. La mia risposta è altrettanto secca: “sicuro?” “Sì”. Sono in aula maestre di una scuola di Bergamo, di quella Bergamo che ha ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) “Bambini mettete nella cartella tutti i libri, anche quelli che avete sotto il banco e nei cubotti, perché la scuola chiude. Da domani la lezione sarà a distanza. Ci collegheremo da casa per la videolezione davanti al computer”: compito ingrato quello di maestre e maestri che giovedì scorso hanno dovuto dire aipiccoli alunni che, a causa del virus, si tornava alla didattica a distanza. Toccante la testimonianza di Sara Arrigoni,di Bergamo, che in un post su Facebook ha raccontato la giornata del 4 marzo quando l’ipotesi di chiusura delle scuole si è trasformata in amara realtà. Commovente il racconto di quei momenti: “12:04 – Dario mi scrive un sms “Da stasera scuole chiuse”. Senza punteggiature, né commenti. La mia risposta è altrettanto secca: “sicuro?” “Sì”. Sono in aula maestre di una scuola di Bergamo, di quella Bergamo che ha ...

