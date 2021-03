La frangia spopola tra gli influencer | ecco le nuove acconciature per essere alla moda

(Di domenica 7 marzo 2021) Laè la nuova tendenza del 2021, glie le star del momento stanno cambiando il loro look partendo proprio dai capelli,tutte le tipologie di acconciatura persempreLadell’anno sarà sicuramente quella della, moltissime star ehanno deciso di cambiare il loro look partendo proprio dai capelli, ci sono moltissime varianti che sia cortissima, spettinata o a tendina, non importa, l’importante è azzardare con questo nuovo look. Nell’ultimo mese ladellaè tornata in voga, soprattutto tra i personaggi dello spettacolo, infatti in tantissime si sono divertite a sbizzarrirsi tra le diverse tipologie. Ad esempio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : frangia spopola

DonnaPress

... soprattutto nel look! Mentre il caschettosulle passerelle e tra le celeb, quali sono i ... scalati senzaLunghi ma scalati. Il must per i tagli dei capelli lunghi primavera estate 2021 ...... il taglio anni '80 Negli ultimi tempi tra i tagli più trendyun look dall'animo vintage, ... con ciuffi osfilata. È perfetto quando viene abbinato al colore bianco, con il quale si può ...La frangetta sarà tra le grandi tendenze 2021 per i capelli. Basta guardare i look delle celebrities del momento per accorgersene.La primavera sta per arrivare, dal cambio di guardaroba alla voglia di un nuovo look, la transizione stagionale rappresenta un'opportunità perfetta per provare uno stile più audace - e perché non prop ...