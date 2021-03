La fidanzata (confermata) di Jannik Sinner e gli altri gossip del weekend (Di domenica 7 marzo 2021) Sembrava un gossip nato solo da un cuore su Instagram e invece è vero. Jannik Sinner, il tennista su cui l’Italia punta per il futuro, ha una compagna al suo fianco. Il campione 21enne ha confermato la relazione con l’influencer Maria Braccini. La storia va avanti da settembre secondo quanto Sinner ha comfermato in una intervista a Rai Sud Tirolo. «Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta. Sa di cosa ha bisogno un atleta, è una tipa molto tranquilla e non mi mette alcuna pressione». Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) Sembrava un gossip nato solo da un cuore su Instagram e invece è vero. Jannik Sinner, il tennista su cui l’Italia punta per il futuro, ha una compagna al suo fianco. Il campione 21enne ha confermato la relazione con l’influencer Maria Braccini. La storia va avanti da settembre secondo quanto Sinner ha comfermato in una intervista a Rai Sud Tirolo. «Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta. Sa di cosa ha bisogno un atleta, è una tipa molto tranquilla e non mi mette alcuna pressione».

