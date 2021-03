La dura legge dell’ex: Lewandowski sempre a segno contro il Dortmund (Di domenica 7 marzo 2021) Nessuna pietà, nessun trattamento di riguardo. Robert Lewandowski segna ancora alla sua ex squadra: l’attaccante del Bayern Monaco ha punito il Borussia Dortmund in tutte le occasioni in cui lo ha affrontato in Bundesliga. Sono 15 le reti realizzate in 7 partite, e quella di ieri è stata addirittura la seconda tripletta contro i gialloneri. Foto: twitter champions league L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Nessuna pietà, nessun trattamento di riguardo. Robertsegna ancora alla sua ex squadra: l’attaccante del Bayern Monaco ha punito il Borussiain tutte le occasioni in cui lo ha affrontato in Bundesliga. Sono 15 le reti realizzate in 7 partite, e quella di ieri è stata addirittura la seconda triplettai gialloneri. Foto: twitter champions league L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

