La donna | l’emancipazione dalla vita reale al cinema

La donna negli anni si è emancipata sempre di più, raggiungendo risultati cinematografici importanti. Tanti gli appuntamenti che si trasmetteranno in streaming per la festa dell'8 marzo. Sebbene la pandemia non possa far incontrare le persone, metodi innovativi sono attuati in favore delle donne. Celebrazione della donna: tanti appuntamenti per l'8 marzo, ma quali? La casa del cinema, invece, proporrà l'appuntamento con una narrazione sull'evoluzione del ruolo della femmina nella cinematografia. Alle 11, invece, il critico Alberto Crespi Gosetti, si soffermerà ad esplicare le immagini di Monica Vitti. Alle 12, sarà Luciana Castellina a riflettere sul significato che l'essere femmineo, è riuscita ad avere negli ultimi anni. Dalle 15 alle 16, si discuterà ancora della stessa nel focus del ...

