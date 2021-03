La CBS ha pagato almeno 7 milioni di dollari per i diritti per l’intervista di Oprah a Meghan Markle e al principe Harry (Di domenica 7 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la CBS avrebbe pagato dai 7 ai 9 milioni di dollari per mandare in onda l’attesissima intervista di Meghan Markle e del principe Harry con Oprah Winfrey. L’accordo, con la Winfrey’s Harpo Productions comprende anche i diritti per trasmettere lo speciale all’estero, mentre Meghan e Harry non sono stati pagati dal CBS per prendere parte all’intervista. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la CBS avrebbe pagato dai 7 ai 9 milioni di dollari per mandare in onda l’attesissima intervista di Meghan Markle e del principe Harry con Oprah Winfrey. L’accordo, con la Winfrey’s Harpo Productions comprende anche i diritti per trasmettere lo speciale all’estero, mentre Meghan e Harry non sono stati pagati dal CBS per prendere parte all’intervista.

Advertising

infoitcultura : Usa, “la Cbs ha pagato 5,8 milioni di euro per intervista esclusiva a Harry e Meghan” - infoitcultura : La Cbs ha pagato 5,8 milioni l'intervista Harry-Meghan - Qua_Agatha : RT @Luca__Pagani: Poi leggi che la Cbs ha pagato circa 5,8 milioni di euro per l'intervista esclusiva di Oprah Winfrey a Meghan Markle e al… - infoitcultura : Usa, “la Cbs ha pagato 5,8 milioni di euro per intervista esclusiva a Harry e Meghan” - infoitcultura : La Cbs ha pagato 5,8 milioni l'intervista Harry-Meghan -