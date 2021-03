Kikò Nalli ‘minaccia’ Tina Cipollari | “Non mettere il becco nella mia vita”

(Di domenica 7 marzo 2021) L’avvertimento diNel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista a. In quell’occasione il parrucchiere romana ha parlato della suaprivata e dei suoi progetti professionali. Ad un certo punto, però, la giornalista le ha chiesto cosa c’è di vero in una sua possibile partecipazione ad un eventuale Trono Vip di Uomini e Donne. A quel punto l’hair stilyst ha immediatamente detto che sarebbe lieto di poter lavorare al fianco di Maria De Filippi. Tuttavia, ha precisato che ad oggi nessuno della redazione del dating show lo ha contattato. La giornalista gli ha domandato anche cosa gli consiglierebbe la sua ex mogliesu un suo eventuale approdo al programma di ...

La storia d'amore trae Ambra Lombardo sembrava fosse finita ormai da un po'. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del 'Grande Fratello', non hanno retto al peso della lontananza. Entrambi hanno ...I guai di Tina Cipollari non sono finiti qui in una lunga intervista rilasciata al settimanale Veroha raccontato dei sui progetti futuri parlando anche della ex. Quando poi la giornalista ...