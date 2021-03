Juventus Porto probabili formazioni, torna Bonucci dal primo minuto (Di domenica 7 marzo 2021) Juventus Porto probabili formazioni – Testa alla Champions. Dopo la grandissima partita di ieri la Juventus pensa subito alla coppa più ambita. Martedì Juventus-Porto, ottavo di finale da ribaltare. Si riparte dal 2-1 dell’andata con i bianconeri chiamati all’ennesima rimonta. Cristiano Ronaldo e compagni dovranno fare la gara perfetta. Ancora diverse assenze per Pirlo che però ritrova qualche titolare. Juventus Porto probabili formazioni, chi gioca Pirlo deve fare a meno di Bentancur, positivo al Covid-19, e Danilo squalificato mentre restano da valutare le condizioni di Chiellini e Dybala. Recuperati Bonucci e Cuadrado, ottimismo per De Ligt. Davanti a Szczesny probabile difesa a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 7 marzo 2021)– Testa alla Champions. Dopo la grandissima partita di ieri lapensa subito alla coppa più ambita. Martedì, ottavo di finale da ribaltare. Si riparte dal 2-1 dell’andata con i bianconeri chiamati all’ennesima rimonta. Cristiano Ronaldo e compagni dovranno fare la gara perfetta. Ancora diverse assenze per Pirlo che però ritrova qualche titolare., chi gioca Pirlo deve fare a meno di Bentancur, positivo al Covid-19, e Danilo squalificato mentre restano da valutare le condizioni di Chiellini e Dybala. Recuperatie Cuadrado, ottimismo per De Ligt. Davanti a Szczesny probabile difesa a ...

