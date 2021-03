Juventus-Porto, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 8 marzo 2021) La Juventus di Andrea Pirlo si prepara ad affrontare il Porto nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 in programma martedì 9 marzo alle ore 21:00 nel palcoscenico dell’Allianz Stadium. Dopo l’amara sconfitta dell’andata, i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata e centrare la qualificazione ai quarti di finale. Pirlo alla vigilia della gara, parlerà alle ore 15:00 ai microfoni ufficiali del club. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi Andreasi prepara ad affrontare ilnel match valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 in programma martedì 9 marzo alle ore 21:00 nel palcoscenico dell’Allianz Stadium. Dopo l’amara sconfitta dell’an, i bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’ane centrare la qualificazione ai quarti di finale.alla vigilia della gara, parlerà alle ore 15:00 ai microfoni ufficiali del club. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

