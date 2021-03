Juventus Porto, buone notizie per Pirlo: recupera due titolarissimi (Di domenica 7 marzo 2021) Juventus Porto – Dopo la Lazio, testa al Porto. All’andata i Portoghesi si sono imposti per 2-1 in casa e questo vuol dire che la Juventus dovrà vincere a tutti i costi se vuole passare il turno. Il gol segnato in trasferta può pesare tanto. Ma nello stesso tempo si dovrà cercare di non subire reti contro un Porto sempre abile a colpire in contropiede. Partita apertissima, però c’è maggiore fiducia nell’ambiente juventino dopo il recupero di calciatori molto importanti. Juventus Porto, recuperi importanti in vista Ieri sera Morata ha dato prova di essere ormai recuperato quasi in pieno e Ronaldo avrà qualche energia in più da spendere visto che ieri è rimasto in panchina per 70 minuti. Cuadrado non è ancora al top ma la presenza del ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 7 marzo 2021)– Dopo la Lazio, testa al. All’andata ighesi si sono imposti per 2-1 in casa e questo vuol dire che ladovrà vincere a tutti i costi se vuole passare il turno. Il gol segnato in trasferta può pesare tanto. Ma nello stesso tempo si dovrà cercare di non subire reti contro unsempre abile a colpire in contropiede. Partita apertissima, però c’è maggiore fiducia nell’ambiente juventino dopo il recupero di calciatori molto importanti., recuperi importanti in vista Ieri sera Morata ha dato prova di essere ormaito quasi in pieno e Ronaldo avrà qualche energia in più da spendere visto che ieri è rimasto in panchina per 70 minuti. Cuadrado non è ancora al top ma la presenza del ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO IN PANCHINA CONTRO LA LAZIO Turnover in vista della sfida con il Porto… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Tutte le partite sono decisive alla Juventus. Il presente è la partita di domani, ci concentre… - SkySport : Pirlo dopo Juventus-Lazio: 'Grande reazione di squadra. Porto? Non possiamo sbagliare' - BernaLeite : @_Bitw_n_10 Juve-Porto mi da le stesse sensazioni di Juventus-Werder Brema, speriamo che il loro portiere imiti Wiese - jelLan91431174 : @juventusfc Juventus vs Porto. Il 9 marzo della misericordia di Grace of Almighty la Juventus mi farà sorridere di… -