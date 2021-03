Juventus, infortuni e squalifiche: il punto in vista del Porto (Di domenica 7 marzo 2021) La Juventus dovrà fare i conti con infortuni e squalifiche in vista della partita di Champions League contro il Porto La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Juventus tra Lazio e Porto. Ecco i giocatori che saranno a disposizione di Pirlo per il match decisivo in Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 «La Juventus si avvicina al Porto rinsaldando la fiducia e recuperando qualche tassello importante della sua rosa: Arthur e Bonucci, con una ventina e una decina di minuti hanno fatto le prove per un rientro che martedì potrebbe essere più consistente. Cuadrado ha giocato 70’ di buon livello, dimostrandosi pronto. In difesa Pirlo spera di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Ladovrà fare i conti conindella partita di Champions League contro ilLa Gazzetta dello Sport fa ilin casatra Lazio e. Ecco i giocatori che saranno a disposizione di Pirlo per il match decisivo in Champions League. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Lasi avvicina alrinsaldando la fiducia e recuperando qualche tassello importante della sua rosa: Arthur e Bonucci, con una ventina e una decina di minuti hanno fatto le prove per un rientro che martedì potrebbe essere più consistente. Cuadrado ha giocato 70’ di buon livello, dimostrandosi pronto. In difesa Pirlo spera di ...

