Juventus, Buffon pensa alla Champions: il messaggio social dopo il successo con la Lazio (Di domenica 7 marzo 2021) Neppure il tempo di esultare per la bella vittoria ottenuta contro la Lazio, che la Juventus deve già pensare alla Champions League e alla gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. I bianconeri sono chiamati alla rimonta dopo il 2-1 subito all'andata. Tra i primi a pensare alla Coppa c'è stato Gianluigi Buffon che non ha perso tempo a far ritrovare la concentrazione al gruppo allenato da Andrea Pirlo.Buffon pensa alla Champions: messaggio socialcaption id="attachment 987035" align="alignnone" width="768" Juventus Buffon (getty images)/captionProbabilmente ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Neppure il tempo di esultare per la bella vittoria ottenuta contro la, che ladeve giàreLeague egara di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. I bianconeri sono chiamatirimontail 2-1 subito all'andata. Tra i primi areCoppa c'è stato Gianluigiche non ha perso tempo a far ritrovare la concentrazione al gruppo allenato da Andrea Pirlo.caption id="attachment 987035" align="alignnone" width="768"(getty images)/captionProbabilmente ...

Advertising

ItaSportPress : Juventus, Buffon pensa alla Champions: il messaggio social dopo il successo con la Lazio - - Yoursportsnews1 : Andrea Pirlo and Gianluigi Buffon 'called Arturo Vidal to tempt midfielder into Juventus return' #transfer #news - TheMattDP10 : ??RADIATE L' ARBITRO! ERA RIGORE! REAZIONE DA TOP CLUB| JUVENTUS LAZIO 3-1 - salv12342 : @gianluigibuffon Ci manca anche un bel 'porco Dxx'. Sennò chi ci crede che il messaggio lo abbia scritto Buffon? #Juventus ... - laziofans : Le UFFICIALI di Juve-Lazio: CR7 dalla panchina, Fares a sinistra e Lulic a destra: FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS… -