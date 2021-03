Juve | dopo la Lazio Pirlo mette il Porto nel mirino

Advertising

juventusfc : Il report di #JuveLazio ???? Le voci dall'Allianz Stadium: - tuttosport : ?? #Bugo: 'Grazie #Amadeus per farmi cantare dopo la #Juve' - ZZiliani : È così che si rubano le partite, è così che si vincono gli scudetti. Con #Sacchi che imita #Orsato e non espelle… - paologatti75 : @MomblanOfficial La juve ha tirato fuori il carattere dopo aver sentito te o dopo aver visto il (e quel) gol di rab… - monylucky13 : @cornelis_man Infatti siete come il Crotone, dopo la Juve il nulla!! Ecco perché meritate la B -

Ultime Notizie dalla rete : Juve dopo

Verso il rientro da titolare Ronaldo , impiegato per poco di più di 20 minuti contro la Lazioaver concordato con Pirlo un turno di riposo. Alla Continassa il tecnico Pirlo ha suddiviso in due ...il tecnico dell' Inter è tempo di conferenza stampa per Gian Piero Gasperini mister dell' ... L' Inter e lahanno qualcosa in più, noi ci siamo avvicinati negli scontri diretti che abbiamo ...Il Milan ha vinto 11 delle prime 13 trasferte stagionali in Serie A per la prima volta nella sua storia (1N, 1P) – in generale è la quarta squadra a riuscirci dopo l’Inter nel 2006/07, la Juventus nel ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. Nonostante il ritorno di Osimhen, il nigeriano dovrebbe essere pronto a subentrare nel finale in caso di necessità. A partire t ...